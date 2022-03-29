В Україні сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років - Шмигаль

В Україні сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років - Шмигаль

Уряд також запустив програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах.

Уряд сформували стратегічні запаси їжі на декілька років в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 29 березня на першому від початку війни засіданні Кабінету міністрів.

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"Розпочалася посівна вже в 11 областях. Держава дала аграріям кошти на закупівлю всього, що треба для цього. Кредити під 0%. Гарантії держави перед банками. Пальне, добрива, насіння. Все це є", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр розповів, що уряд допомагає аграріям також з експортом і зараз активно розширюватиме цей напрямок, адже країна має заробляти.

"Запустили програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах. Держава купує більше 10 таких продуктів і далі роздає людям. Це також і підтримка українського виробника — підтримка нашої харчової промисловості", - підсумував глава уряду.

Нагадаємо, прем’єр також повідомляв, що втрати України від повномасштабного вторгнення Росії перевищили трильйон доларів. До цієї суми входять вже заподіяні збитки інфраструктурі та економіці, а також майбутні втрати у наступні роки.

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