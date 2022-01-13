В Україні шахраї викрадають у клієнтів доставки Justin та "Нової пошти" мільйони гривень: на що ведуться українці та як себе вберегти

В Україні шахраї викрадають у клієнтів доставки Justin та "Нової пошти" мільйони гривень: на що ведуться українці та як себе вберегти

Злочинці покладаються на наївність своїх жертв. Внаслідок чого зухвало обчищають їх кишені.

У Житомирі шахраї через службу доставки Justin обдурили сім'ю ветерана АТО та вкрали у них 114 тисяч гривень. Це вже не перший випадок за останній час, коли жертвами нечистих на руку людей стають клієнти пошти. У зв'язку з чим українці нерідко втрачають свої заощадження.

ТСН.ua розповідає, якими способами найчастіше користуються шахраї та як себе убезпечити.

Украли тонну грецьких горіхів

У Києві в одному з відділень "Нової пошти" у чоловіка невідомі вкрали посилку вартістю 180 тисяч гривень. Поцупили злочинці не мало не багато — тонну грецьких горіхів.

Згодом з'ясувалося, що громадянин став жертвою шахраїв, які зуміли провернути зухвалу схему. Вони переконали киянина надати номер експрес-накладної про відправлення. Після чого попросили його вказати отримувачем товару себе. Чоловік погодився. Згодом громадянин вніс зміни в інформацію про одержувача у застосунку “Нової пошти”.

А далі справа залишалася за малим, оскільки шахраї вже мали всі дані про відправника. Вони підробили документи та отримали товар у відділенні замість нього.

Не новенький iPhone, а цегла

У Дніпрі жінка замовила в одному з телеграм-каналів із технікою смартфон. Товар купувала післяплатою. Коли прийшла до відділення “Нової пошти”, ознайомитися з гаджетом не змогла, оскільки він нібито перебував у заводському упакуванні — громадянці апріорі довелося внести повну вартість.

Після чого працівники відділення видали дніпрянці товар. Але вона довго не могла його відкрити. Виявилося, що коробка заклеєна зсередини. Розкрити її вдалося лише розірвавши на частини. Тоді жінка побачила, що купила.

Шахраї під виглядом сучасного смартфона продали клієнтці за 22,5 тисяч гривень цеглу.

Надсилають посилки, які ніхто не замовляв

У Харкові пенсіонер втратив на пошті 500 гривень, сплативши посилку, яку не замовляв. Допитливий чоловік отримав повідомлення про те, що у відділенні на нього чекає подарунок. Забрати його безкоштовно — не передбачалося, за нього треба було викласти півтисячі гривень.

Співробітники відділення пошти винесли громадянину коробку, в якій лежав шампунь та листівка з інформацією, що пенсіонер переміг у невідомій акції і тепер на нього чекає грошовий приз. Проте отримати його можна лише за однієї умови — надіславши на вказаний у листівці мобільний телефон номер своєї банківської картки та “електронний ключ”.

Як не стати жертвами аферистів

Шахраї насамперед розраховують на наївність своїх жертв. Тому вони часом так зухвало переконують українців відправити посилку собі або ж купувати “крутий сучасный гаджет” без можливості попереднього огляду.

Але вберегтися від шахраїв можна, кажуть у пресслужбі "Нової пошти". Для цього потрібно дотримуватися кількох простих правил.

Купувати товар тільки у перевірених інтернет-магазинах та користуватися послугою “Надійна покупка”.

Не переводити передоплату незнайомцям, а користуватися післяплатою.

Не передати третім особам секретні коди та паролі від особистого кабінету в мобільному застосунку служби доставки.

Уважно перевіряти сайт або застосунок, в який ви вводите особисті дані. Не виключено, що шахраї зробили сайт-дзеркало, що практично повністю копіює офіційний ресурс тієї чи іншої компанії.

Перевірте відгуки про магазин у Google.

При відправці завжди вказувати реальні дані про товар.

Вказувати реальну оцінну вартість товару. У такому разі компанія зможе компенсувати втрату. Так сталося, наприклад, у разі купівлі цегли замість смартфона.

Якщо ж ви вже стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до поліції.

Нагадаємо, що українці отримують фейкові повідомлення від МОЗ щодо виплати тисячі Зеленського.

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