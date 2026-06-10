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«Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період цього року, тому різко зріс попит на квитки. Українці стикнулися із труднощами купівлі.

Про це інформує пресслужба залізниці.

За даними залізниці, уже зараз щодня вони мають 340 тисяч запитів на квитки і перевозять 80 тисяч людей. Надалі на один квиток очікується до 6–7 охочих.

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Що буде з квитками: як їх виловити

Аби пасажирам було легше виловити квитки, в «Укрзалізниці» продовжать традицію літніх звітів. Як і минулого року, залізниця буде регулярно показувати щотижневі дані щодо:

перевезення дитячих груп,

перевезення військових,

топових напрямків,

фактичних можливостей.

Протягом першого тижня залізницею подорожували майже пів мільйона — 472 873 пасажирів. Рекордсменом став поїзд №104 Львів-Лозова, який перевіз понад 13 тисяч людей.

Загалом планується, що протягом трьох місяців літа «УЗ» перевезе 7 млн пасажирів.

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Дієві способи «зловити» квиток

В «Укрзалізниці» закликають пасажирів купляти квитки заздалегідь, оскільки «ви що раніше почнете моніторити квитки, то більший шанс придбати їх».

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Старт продажу квитків — за 20 днів до дати виїзду.

Також є ефективна опція автовикупу. Через застосунок «Укрзалізниці» можна обрати необхідний поїзд і дату. Коли з’являється місце в продажу, програма його викуповує.

Для військових й їхніх родин доступні квитки зі спецрезерву. Їх можна придбати через застосунок «Армія+».

Нагадаємо, напередодні літнього сезону «Укрзалізниця» змінила розклад та додала нові рейси. Зокрема, змінений графік пасажирських поїздів почне діяти від 28 червня.

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