В Україні школярам можуть урізати відпочинок і подовжити навчання

Формально навчальний рік завершується 30 червня, однак фактичний графік залежатиме від того, наскільки повноцінно діти засвоїли програму в період блекаутів.

Про це в інтерв'ю "Українська правда. Життя" сказала заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

"У складних умовах школи застосовували асинхронний формат: учні завантажували завдання на освітні платформи, коли вдома було світло, а вчителі перевіряли їх за наявності електроенергії. Якщо такий формат не забезпечив повного опанування матеріалу, навчання можуть подовжити у червні", — зазначила вона.

Вона також уточнила — пропущені уроки компенсуватимуть або через урізання весняних канікул, або через подовження навчання у червні 2026 року.

"Подовження навчання влітку та заміна весняних канікул будуть не в усіх громадах і не по всій території країни. Якщо буде потреба, то рішення про перенесення канікул будуть ухвалені, але зараз в цьому немає необхідності", — додала Кузьмичова.

Нагадаємо, весняні канікули 2026 року в українських школах почнуться наприкінці березня, але тривалість залежить від рішення педагогічних рад.

Хоча точні дати визначає кожна школа самостійно, уряд встановив мінімальну кількість днів відпочинку — не менше ніж 30 календарних днів упродовж навчального року.

Дати канікул у великих містах України