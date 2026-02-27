ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
542
2 хв

В Україні школярам можуть урізати відпочинок і подовжити навчання

Через масштабні блекаути взимку школи в деяких регіонах можуть залишитися без весняних канікул.

Анастасія Павленко
Через блекаути та довгі зимові канікули школи можуть скоригувати графік

Через блекаути та довгі зимові канікули школи можуть скоригувати графік / © ТСН

Формально навчальний рік завершується 30 червня, однак фактичний графік залежатиме від того, наскільки повноцінно діти засвоїли програму в період блекаутів.

Про це в інтерв'ю "Українська правда. Життя" сказала заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

"У складних умовах школи застосовували асинхронний формат: учні завантажували завдання на освітні платформи, коли вдома було світло, а вчителі перевіряли їх за наявності електроенергії. Якщо такий формат не забезпечив повного опанування матеріалу, навчання можуть подовжити у червні", — зазначила вона.

Вона також уточнила — пропущені уроки компенсуватимуть або через урізання весняних канікул, або через подовження навчання у червні 2026 року.

"Подовження навчання влітку та заміна весняних канікул будуть не в усіх громадах і не по всій території країни. Якщо буде потреба, то рішення про перенесення канікул будуть ухвалені, але зараз в цьому немає необхідності", — додала Кузьмичова.

Нагадаємо, весняні канікули 2026 року в українських школах почнуться наприкінці березня, але тривалість залежить від рішення педагогічних рад.

Хоча точні дати визначає кожна школа самостійно, уряд встановив мінімальну кількість днів відпочинку — не менше ніж 30 календарних днів упродовж навчального року.

Дати канікул у великих містах України

  • Київ: точні дати весняних канікул ще уточнюються, очікується, що вони будуть узгоджені найближчим часом.

  • Одеса: канікули заплановані від 23 до 29 березня

  • Миколаїв: відпочинок школярів відбудеться від 30 березня до 5 квітня

  • Харків: канікули триватимуть від 21 до 29 березня

  • Дніпро: шкільні канікули заплановані від 21 до 29 березня

  • Львів: весняні канікули розпочнуться 23 березня і завершаться 29 березня

  • Суми, Черкаси, Рівне, Полтава, Вінниця, Запоріжжя: школярі відпочиватимуть від 21 до 29 березня

  • Ужгород: канікули відбудуться від 9 до 15 березня

  • Чернівці: частина шкіл відпочиватиме від 30 березня до 5 квітня, інші — від 23 до 27 березня

542
