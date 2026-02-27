- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 542
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні школярам можуть урізати відпочинок і подовжити навчання
Через масштабні блекаути взимку школи в деяких регіонах можуть залишитися без весняних канікул.
Формально навчальний рік завершується 30 червня, однак фактичний графік залежатиме від того, наскільки повноцінно діти засвоїли програму в період блекаутів.
Про це в інтерв'ю "Українська правда. Життя" сказала заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.
"У складних умовах школи застосовували асинхронний формат: учні завантажували завдання на освітні платформи, коли вдома було світло, а вчителі перевіряли їх за наявності електроенергії. Якщо такий формат не забезпечив повного опанування матеріалу, навчання можуть подовжити у червні", — зазначила вона.
Вона також уточнила — пропущені уроки компенсуватимуть або через урізання весняних канікул, або через подовження навчання у червні 2026 року.
"Подовження навчання влітку та заміна весняних канікул будуть не в усіх громадах і не по всій території країни. Якщо буде потреба, то рішення про перенесення канікул будуть ухвалені, але зараз в цьому немає необхідності", — додала Кузьмичова.
Нагадаємо, весняні канікули 2026 року в українських школах почнуться наприкінці березня, але тривалість залежить від рішення педагогічних рад.
Хоча точні дати визначає кожна школа самостійно, уряд встановив мінімальну кількість днів відпочинку — не менше ніж 30 календарних днів упродовж навчального року.
Дати канікул у великих містах України
Київ: точні дати весняних канікул ще уточнюються, очікується, що вони будуть узгоджені найближчим часом.
Одеса: канікули заплановані від 23 до 29 березня
Миколаїв: відпочинок школярів відбудеться від 30 березня до 5 квітня
Харків: канікули триватимуть від 21 до 29 березня
Дніпро: шкільні канікули заплановані від 21 до 29 березня
Львів: весняні канікули розпочнуться 23 березня і завершаться 29 березня
Суми, Черкаси, Рівне, Полтава, Вінниця, Запоріжжя: школярі відпочиватимуть від 21 до 29 березня
Ужгород: канікули відбудуться від 9 до 15 березня
Чернівці: частина шкіл відпочиватиме від 30 березня до 5 квітня, інші — від 23 до 27 березня