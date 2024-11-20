В Україні схованок немає, є лише пастки: ЗСУ накрили окупантів рясним вогнем на Харківщині (відео)

Українські бійці накрили окупантів вогнем на Харківщині. Російські солдати потрапили у смертельну пастку біля річки Оскол.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці накрили окупантів вогнем на Харківщині

Військові армії РФ вирішили сховатися у будинку в селі Глушківка, Харківська область. Та їхнє пересування не залишилося непоміченим. Українські FPV-дрони швидко накрили їхній притулок рясним вогнем. Завдання виконали бійці 205 батальйону територіальної оборони.

Нагадаємо, станом на ранок 20 листопада 2024 року ЗСУ знищили 725 740 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1690 військових.

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