В Україні січень здивував погодніми рекордами: такого не було 100 років

У січні на 115 метеостанціях України синоптики зафіксували температурні рекорди. Це були найвищі показники за всю історію інструментальних спостережень.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише 24 канал.

Фахівці фіксували максимальні значення денної, а подекуди навіть і середньодобової температури.

"Це були найвищі показники за всю історію метеорологічних інструментальних спостережень. Для Києва йдеться про 143 роки, а для інших метеостанцій України – близько 100 років", – уточнила вона.

Також оновився національний рекорд України для цього місяця. Найвища температура зафіксована в Криму.

"У Джанкої повітря на Водохреще прогрілося до +21,1 градуса", – сказала Птуха.

Нагадаємо, минулий 2022 рік став одним із найтепліших за всю історію Києва. Встановлено 15 температурних рекордів. Найбільше їх було у січні і червні – по чотири.

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