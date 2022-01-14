В Україні синоптики оголосили про третій рівень небезпеки: що і де прогнозується

Штормитиме 14 та 15 січня.
В Україні синоптики оголосили про погіршення кліматичних умов. Очікується сильна сніголавинна небезпека.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.
Як стало відомо, 14 та 15 січня у високогір'ї Івано-Франківської області та східній частині Закарпатської області очікується сильна сніголавинна небезпека – третій рівень небезпеки.
Відмітимо, що у столиці 14 та 15 січня очікуються пориви вітру від 15 до 25 м/с, на дорогах ожеледиця.
Читайте також:
- У Держспецзв'язку оцінили масштаб хакерської атаки на українські урядові сайти.
- У клієнта "Приват 24" зникли гроші під час переказу на іншу картку: чим все закінчилося.
- Нове меню в школах: у парламенті назвали ризики.