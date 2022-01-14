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В Україні синоптики оголосили про третій рівень небезпеки: що і де прогнозується

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В Україні синоптики оголосили про третій рівень небезпеки: що і де прогнозується

14 січня йде сніг, значить літо буде гарним / Pexels

Штормитиме 14 та 15 січня.

В Україні синоптики оголосили про погіршення кліматичних умов. Очікується сильна сніголавинна небезпека.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Як стало відомо, 14 та 15 січня у високогір'ї Івано-Франківської області та східній частині Закарпатської області очікується сильна сніголавинна небезпека – третій рівень небезпеки.

Відмітимо, що у столиці 14 та 15 січня очікуються пориви вітру від 15 до 25 м/с, на дорогах ожеледиця.

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