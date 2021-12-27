В Україні синоптики попередили про погіршення погоди: що та коли прогнозується

В Україні синоптики попередили про погіршення погоди: що та коли прогнозується

У регіонах очікується сніг, місцями мокрий сніг, дощ та ожеледиця.

В Україну йде циклон, який принесе із собою сніг, дощ та ожеледь.

Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Негода 28 грудня накриє Одеську, Миколаївську та Херсонську області. Крім того, циклон пройде і по Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

У регіонах очікується сніг, місцями мокрий сніг, дощ та ожеледиця.

“В Україні, крім західних та північних областей, пориви вітру 15-20 метрів на секунду, хуртовини, снігові замети. На дорогах країни ожеледиця. Перший рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів”, — розповіли в Укргідрометцентрі.

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