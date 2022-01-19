В Україні синоптики попередили про погіршення погоди: що та на коли прогнозується

В Україні синоптики попередили про погіршення погоди: що та на коли прогнозується

У Карпатах та на Закарпатті очікується сильний сніг.

В Україні синоптики попередили про погіршення погодних умов. Прогнозуються сильні пориви вітру та сніг.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, вранці та вдень 20 січня у Західних областях очікуються пориви вітру 15—20 метрів за секунду. У Карпатах та на Закарпатті очікується сильний сніг, хуртовини. Перший рівень небезпеки.

Відмітимо, що 20 січня синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. Вночі без опадів. Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території без опадів.

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