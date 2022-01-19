В Україні синоптики попередили про погіршення погоди: що та на коли прогнозується

У Карпатах та на Закарпатті очікується сильний сніг.
В Україні синоптики попередили про погіршення погодних умов. Прогнозуються сильні пориви вітру та сніг.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, вранці та вдень 20 січня у Західних областях очікуються пориви вітру 15—20 метрів за секунду. У Карпатах та на Закарпатті очікується сильний сніг, хуртовини. Перший рівень небезпеки.
Відмітимо, що 20 січня синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. Вночі без опадів. Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території без опадів.
Читайте також:
- Кабмін дозволив українцям купляти ліки за "тисячу Зеленського": коли і хто зможе витратити кошти.
- У Сумській області чоловік вбив товариша з інвалідністю, бо той не хотів лікуватися.
- Просив зателефонувати дружині: у Львові на вокзалі чоловік погрожував себе вбити.