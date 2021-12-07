В Україні синоптики попередили про сходження снігової лавини: коли і де очікується

В Україні синоптики попередили про сходження снігової лавини: коли і де очікується

Рятувальники не радять туристам ходити у гори.

В Україні синоптики попереджають про погіршення погодних умов. У високогір'ї Івано-Франківської області можливе сходження снігових лавин.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

За даними синоптиків, негода очікується 7 та 8 грудня у горах Івано-Франківської області. 2—3 рівень небезпеки.

Сходження снігових лавин можливе у горах Івано-Франківської області, а також у Львівській та Закарпатській областях.

“Радимо утриматись від походів на високогір'я”, — порадили у пресслужбі ДСНС області.

Нагадаємо, що на одній з найвищих вершин Українських Карпат, горі Піп Іван Чорногріській, температура повітря опустилася до -7°С морозу. Також там не припиняє падати сніг.

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