В Україні синоптики попередили про сильний сніг та ожеледь: у яких регіонах і коли зіпсується погода

Погода зіпсується у Києві та Київській області, а також у західних та північних областях.
В Україні попереджають про погіршення погодних умов. 6 грудня синоптики прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю.
Про це повідомили у ДСНС України.
Погода зіпсується у Києві та Київській області, а також у західних та північних областях. Очікується налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
У південних та центральних областях прогнозується туман: видимість на дорозі становитиме 200—500 метрів.
“Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, будьте уважними та обережними”, — акцентували у ДСНС України.
Нагадаємо, що на туристичному курорті "Буковель" вже на повну потужність працюють снігові гармати. Нового сезону прогнозують справжній туристичний бум, попри очікувано жорсткі карантинні обмеження.
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