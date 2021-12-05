В Україні синоптики попередили про сильний сніг та ожеледь: у яких регіонах і коли зіпсується погода

В Україні синоптики попередили про сильний сніг та ожеледь: у яких регіонах і коли зіпсується погода

Погода зіпсується у Києві та Київській області, а також у західних та північних областях.

В Україні попереджають про погіршення погодних умов. 6 грудня синоптики прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Погода зіпсується у Києві та Київській області, а також у західних та північних областях. Очікується налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У південних та центральних областях прогнозується туман: видимість на дорозі становитиме 200—500 метрів.

“Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, будьте уважними та обережними”, — акцентували у ДСНС України.

Нагадаємо, що на туристичному курорті "Буковель" вже на повну потужність працюють снігові гармати. Нового сезону прогнозують справжній туристичний бум, попри очікувано жорсткі карантинні обмеження.

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