В Україні синоптики попереджають про погіршення погоди: якими будуть перші дні жовтня

В Україні синоптики попереджають про погіршення погоди: якими будуть перші дні жовтня

Очікуються заморозки на поверхні грунту.

В Україні синоптики оголосили про небезпечне метеорологічне явище. У перших числах жовтня очікуються заморозки на поверхні грунту.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Так, вночі 30 вересня і 1—3 жовтня в більшості західних областей та на узбережжі очікуються заморозки на поверхні грунту. Температура повітря опуститься до 0—5 градусів. Заморозки очікуються і в північно-східних областях нашої країни: там стовпчики термометрів покажуть 0—3 градуси.

“У Київській області вночі 30 вересня та 1—3 жовтня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0—5 градусів та подекуди і у повітрі 0—2”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС України.

Погода в Україні: синоптики прогнозують поверненням бабиного літа з дощами

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання