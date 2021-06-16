В Україні скасовують контроль за дотриманням самоізоляції: доки діятиме послаблення

Цей час планується використати для оновлення застосунку "Дія".

В Україні разом із послабленням карантину тимчасово припинять контролювати дотримання самоізоляції. Обов'язкову карантинну вимогу скасували, допоки країна перебуватиме у "зеленій" зоні обмежень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 16 червня.

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"Станом на 10 червня в Україні досягнуто "зеленого" рівня епіднебезпеки, який дає змогу пом’якшити протиепідемічні обмеження. Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня цього року. Водночас, ми послабимо певні карантинні заходи. Поки в нас зелений рівень, то контроль самоізоляції не буде відбуватись через застосунок "Вдома". Це дасть змогу оновити застосунок", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, уряд офіційно сьогодні подовжить карантин до 31 серпня 2021 року.

Як повідомлялося, Україна полегшила перетин кордону для своїх громадян та іноземців. Особам, які заїжджають на територію України, можуть надати не лише негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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Україна увійшла до "зеленої" зони карантину відповідно до критеріїв ЄС – Covid-дайджест

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