В Україні скасували аварійні відключення світла: що буде з графіками

Про графіки відключень треба дізнаватися на сайтах обленерго.
У четвер, 28 листопада, в Україні скасували аварійні відключення світла, які запровадили вранці через масований обстріл російською армією.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Аварійні відключення скасовані. Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень", — повідомили в НЕК.
Слід зауважити, що обленерго та ДТЕК скоригували графіки відключень, про які було повідомлено напередодні. До них додалися нові черги, а тому відключення будуть більш тривалими.
Енергетики радять дізнаватися про актуальний графік відключень у вашому регіоні на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Нагадаємо, зранку 28 листопада в Україні застосували екстрені відключення світла через повітряну тривогу та потужний обстріл РФ.
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