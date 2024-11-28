В Україні скасували аварійні відключення світла: що буде з графіками

Про графіки відключень треба дізнаватися на сайтах обленерго.

У четвер, 28 листопада, в Україні скасували аварійні відключення світла, які запровадили вранці через масований обстріл російською армією.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Аварійні відключення скасовані. Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень", — повідомили в НЕК.

Слід зауважити, що обленерго та ДТЕК скоригували графіки відключень, про які було повідомлено напередодні. До них додалися нові черги, а тому відключення будуть більш тривалими.

Енергетики радять дізнаватися про актуальний графік відключень у вашому регіоні на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Нагадаємо, зранку 28 листопада в Україні застосували екстрені відключення світла через повітряну тривогу та потужний обстріл РФ.

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