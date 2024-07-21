В Україні скасували графіки відключень 21 липня: коли не буде світла

Сьогодні, 21 липня, графіки відключень електроенергії скасовані від 12:00 до 15:00.

Про це повідомили у ДТЕК.

"За інформаціює від "Укренерго" відключення світла з 12:00 і до 15:00 не передбачаються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, на українців чекають дві зими з відключеннями світла. Країна житиме в умовах дефіциту електроенергії. Істотно вплинути на ситуація могло б повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, окупованої ворогом.

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