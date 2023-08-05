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В Україні скасували обмеження на кількість спроб іспиту з водіння: у МВС розповіли подробиці

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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В Україні скасували обмеження на кількість спроб іспиту з водіння: у МВС розповіли подробиці

В Україні скасували обмеження на кількість спроб іспиту з водіння

Іспит можна складати необмежену кількість разів протягом 2 років.

Водійське посвідчення в Україні отримати стане легше. Нововведення стосується також й тих, хто вже складав практичний іспит кілька разів.

Про це інформують у пресслужбі МВС.

Там зазначають, що іспит можна складати необмежену кількість разів протягом 2 років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки.

"У разі протермінування свідоцтва про закінчення навчання з практичної підготовки під час воєнного стану можна складати практичні іспити. У разі нескладання іспиту - наступний можна скласти не раніше, ніж через 10 календарних днів. Рахувати необхідно з наступного для після невдалої спроби", - йдеться у повідомленні.

Однак, якщо ви не склали теоретичну частину протягом року з дня видачі свідоцтва, то наступний можна скласти після отримання нового свідоцтва.

Нагадаємо, в Україні від 1 серпня 2023 року скасовано обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

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Дата публікації
Перегляди
435
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