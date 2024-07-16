В Україні скасували перехід на літній час: журналіст "розніс" ідею Ради

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Український журналіст, співзасновник "Європейської правди" Сергій Сидоренко у Facebook вказав на недоліки такого рішення.

"Відсутність логіки"

"Ми стали єдиною в Європі (і напевно у світі) державою, у якої кілька західних сусідів матимуть більший час. Це нонсенс, але наступного літа коли у нас буде опівдні, то в Молдові і в Румунії вже буде перша дня. Всупереч географії, логіці і сонцю", – зазначає журналіст.

Незручності для жителів східних областей

"Бо у них влітку о третій ранку буде сонце. Так, під час комендантської. І після війни теж", – зауважив Сидоренко.

Зміна графіку робочого дня

Журналіст зауважив, що наступного літа людям, хто працює за офісним графіком, потрібно буде їхати на роботу саме тоді, коли сонце майже в зеніті - на 10 ранку за нинішнім часом (наступного літа це буде 9).

"Це рішення також означає, що ВР краде годину часу літніх, весняних та осінніх вечорів у кожного з нас. Що на сході, що на заході України. Бо абсолютна більшість українців прокидається все ж за годинником, тобто пізніше за сонце. Тепер після роботи – "пісять і спать", вважають у ВР. А те, що сон буде гіршим за сонця, а вільний час припаде на сутінки – то це проблеми людей, які шерифа не обходять.

Але найбільший удар буде по жайворонках, які встають за сонцем. Їх природа влітку будитиме тепер на годину раніше. І до кінця робочого дня продуктивність буде вже сонною. Я вже не кажу про розсинхронізацію з ЄС та інші дрібніші наслідки", – вважає Сидоренко

Він висловив сподівання, що президент Зеленський ветує цей закон.

Нагадаємо, Україна разом із республіками СРСР 1981 року теж почала переводити годинники. Сьогодні Верховна Рада скасувала перехід на літній час. Таким чином цього року українці в останню неділю жовтня ще переведуть стрілки годинника на зимовий час і надалі переведення на літній час з 2025 року не буде.

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