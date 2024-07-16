В Україні скасували переведення годинників

Українці більше не будуть переводити час із зимового на літній.

В Україні скасовують переведення часу з зимового на літній. Верховна рада 16 липня проголосувала "ЗА" таке рішення.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Рішення підтримав 261 народний депутат. Тому цього року в останню неділю жовтня - 27 числа - востаннє переведуть стрілки на зимовий час. Далі переведення годинників на літній час не буде.

Закон встановлює в Україні постійний стандарт часу UTC+2 за міжнародною шкалою. До цього рішення Україна жила за східноєвропейським часом і двічі на рік переводить стрілки годинника: в останню неділю березня - на літній час, а в останню неділю жовтня - на зимовий.

Нагадаємо, Україна разом із республіками СРСР 1981 року теж почала переводити годинники задля економії електроенергії та подовження світлового дня. На початку 1990-х в країні спробували відмовитися від сезонного переходу, однак 1992 року переведення годинників знову відновили, врахувавши порядок обчислення часу, який діє в Європі.