Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні скасували пресконференцію Овсяннікової після обурення в Мережі

Дата публікації
Перегляди
785
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні скасували пресконференцію Овсяннікової після обурення в Мережі

Агентство "Інтерфакс-Україна" скасувало пресконференцію ексредакторки ефіру російського пропагандистського "Первого канала" Марії Овсяннікової. Подія була запланована на 1 червня.

Пресконференція під назвою "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда" мала розпочатися в середу, 1 червня, о 16:30. 

Про це повідомили у пресанонсах агентства "Інтерфакс-Україна".

"Скасовується анонсована на середу, 1 червня, о 16:30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" пресконференція на тему "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда" за участю звільненої з "Першого каналу" (РФ) за протест у прямому ефірі тележурналістки, редакторки, нині позаштатної журналістки німецької газети Die Welt Марини Овсяннікової", – йдеться у повідомленні.

За інформацією "Радіо Свобода", росіянка мала бути присутня на пресконференції особисто.

Зауважимо, що плани провести захід за участю Овсяннікової викликали обурення в соцмережах.

Нагадаємо, 14 березня Овсяннікова увірвалась до прямого ефіру новин "Весті" із плакатом про заклик зупинити війну та не вірити російській пропаганді.

Раніше тут знімали серіали, а тепер можна фільми жахів – як пережило окупацію кіноселище Мощун

Раніше тут знімали серіали, а тепер можна фільми жахів – як пережило окупацію кіноселище Мощун

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація