В Україні скасували пресконференцію Овсяннікової після обурення в Мережі

В Україні скасували пресконференцію Овсяннікової після обурення в Мережі

Агентство "Інтерфакс-Україна" скасувало пресконференцію ексредакторки ефіру російського пропагандистського "Первого канала" Марії Овсяннікової. Подія була запланована на 1 червня.

Пресконференція під назвою "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда" мала розпочатися в середу, 1 червня, о 16:30.

Про це повідомили у пресанонсах агентства "Інтерфакс-Україна".

"Скасовується анонсована на середу, 1 червня, о 16:30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" пресконференція на тему "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда" за участю звільненої з "Першого каналу" (РФ) за протест у прямому ефірі тележурналістки, редакторки, нині позаштатної журналістки німецької газети Die Welt Марини Овсяннікової", – йдеться у повідомленні.

За інформацією "Радіо Свобода", росіянка мала бути присутня на пресконференції особисто.

Зауважимо, що плани провести захід за участю Овсяннікової викликали обурення в соцмережах.

Боже, я годину поспала і випала з мережі, а тут вже Овсяннікова їде в Київ. Я просто собі не можу уявити, що в головах організаторів, якщо вони думають, що наші люди дозволять тій рашистці неушкодженою дістатись до місця призначення — Фелікс і Криваві сльози (@oI9nwEAjOQpAjM6) May 31, 2022

спершу кац, тепер овсяннікова. кого наступного наші ЗМІ покличуть на «теревені», викопають жириновського? — nazar stolz (@nazarstolz) May 31, 2022

Марія Овсяннікова,



ти не маєш ніякого морального права приїжджати в Київ і розповідати нам, як ти 10 років робила все, аби нас зараз вбивали



В День захисту дітей, цинічна ти тварюко — мандарина (@toyshefrukt) May 31, 2022

Овсяннікова 8 років робила сюжети про злих нацистів, розіп‘ятих хлопчиків і громадянську війну. А сьогодні - закликає зняти санкції з росії. Жоден плакатік це не перекреслює. — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) May 31, 2022

Нам не потрібні поради пропагандистів.

Не потрібне примирення з ними.

Вони нам не потрібні.

Бо так можна докотитись і до толерування російських солдатів.

Вони такі ж, як і Овсяннікова. Просто війну ведуть у різних просторах. — Serhii Sternenko (@sternenko) May 31, 2022

Дивіться, для українця нема ніяких «гібридних» чи «інформаційних» воєн.



Є війна звичайна: ракети, танки, ваньки, тощо. Тож є і ті, хто до неї призвів і є співучасником. Серед таких і «блаженна» Овсяннікова, яка вісім років хоботилась на російському телебаченні, щоб нас вбивали. — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) May 31, 2022

Якби Овсяннікова мала хоч часточку честі, вона б померла на місці, ступивши на українську землю. Але так не буде, тому це просто провокація для українців pic.twitter.com/vYASTKyO4Y — Bohdana Neborak (@BohdanaNeborak) May 31, 2022

овсяннікова не може приїжджати до України і відкривати тут свого рота. Як і скабєєва, соловйов та інші. — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) May 31, 2022

Нагадаємо, 14 березня Овсяннікова увірвалась до прямого ефіру новин "Весті" із плакатом про заклик зупинити війну та не вірити російській пропаганді.

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