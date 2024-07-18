В Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів: що відомо

Уряд працює над тим, аби забезпечити рівномірні відключення світла.

В Україні скасували відключення світла у прифронтових зонах, а також поблизу кордону з агресоркою Росією та Білоруссю. Кабмін запровадив відповідну норму. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони", - заявив він.

За словами прем'єра, що Кабінет міністрів покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.

Як повідомлялося, з'явилася постанова про те, що в Україні мобільні оператори повинні забезпечити 10 годин роботи мережі без електроенергії - замість 4 годин як це було раніше.

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