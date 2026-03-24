В Україні скасували аварійні відключення, але 24 березня діятимуть графіки: коли не буде світла

Світло / © Associated Press

Реклама

В Україні наразі не застосовуються аварійні відключення електроенергії — їх повністю скасовано в усіх регіонах.

Про це повідомляє Укренерго.

Втім, уже у вівторок, 24 березня, ситуація зміниться: у більшості областей діятимуть планові обмеження електропостачання.

Реклама

Зокрема:

з 06:00 до 24:00 — запровадять графіки обмеження потужності (для промисловості);

з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00 — діятимуть графіки погодинних відключень для споживачів.

Причиною таких заходів є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак РФ, які пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною. Точний час і обсяг відключень у конкретному населеному пункті слід уточнювати на офіційних ресурсах обленерго.

Також українців закликають економно використовувати електроенергію у години, коли світло з’являється за графіком.

Реклама

Нагадаємо, у неділю, 22 березня, частина мешканців Києва та області знеструмлена. За інформацією ДТЕК, світло зникло через аварію на одному з енергообʼєктів, раніше суттєво пошкодженому обстрілами.