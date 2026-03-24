ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
1 хв

В Україні скасували аварійні відключення, але 24 березня діятимуть графіки: коли не буде світла

В Україні скасували аварійні відключення електроенергії, однак уже 24 березня у більшості регіонів запровадять планові обмеження через наслідки російських атак на енергосистему.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Світло

© Associated Press

В Україні наразі не застосовуються аварійні відключення електроенергії — їх повністю скасовано в усіх регіонах.

Про це повідомляє Укренерго.

Втім, уже у вівторок, 24 березня, ситуація зміниться: у більшості областей діятимуть планові обмеження електропостачання.

Зокрема:

  • з 06:00 до 24:00 — запровадять графіки обмеження потужності (для промисловості);

  • з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00 — діятимуть графіки погодинних відключень для споживачів.

Причиною таких заходів є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак РФ, які пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною. Точний час і обсяг відключень у конкретному населеному пункті слід уточнювати на офіційних ресурсах обленерго.

Також українців закликають економно використовувати електроенергію у години, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, у неділю, 22 березня, частина мешканців Києва та області знеструмлена. За інформацією ДТЕК, світло зникло через аварію на одному з енергообʼєктів, раніше суттєво пошкодженому обстрілами.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie