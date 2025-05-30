В Україні скасували День захисту дітей 1 червня: коли буде свято натомість

Українські діти / © УНІАН

Реклама

День захисту дітей в Україні більше не святкуватимуть 1 червня. Для святкування визначено іншу дату — 20 листопада, у Всесвітній день дитини.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 30 травня, повідомив, що підписав відповідний указ.

За його словами, в Україні цей день останнім часом святкували «більше просто за інерцією, ніж щиро». Президент наголосив, що все більше громадських організацій та освітніх інституцій приділяли увагу саме Всесвітньому дню дитини, який святкується восени, 20 листопада.

Реклама

«Я підписав указ, який синхронізує українську практику зі світовою. Саме 20 листопада була ухвалена Декларація прав дитини 1959 року та Конвенція ООН про права дитини 1989-го», — пояснив Зеленський.

Натомість, як повідомив глава держави, в перших числах червня почнуть нагороджувати дітей спеціальною відзнакою «Майбутнє України».

«Хоробрість українських дітей, стійкість, часто — дорослість наших дітей точно заслуговують на визнання, на вдячність», — зазначив він.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що разом з першою леді Оленою Зеленською наступного тижня вручатиме перші відзнаки «найсміливішим нашим хлопчикам і дівчаткам».

Реклама

«Тим, хто допоміг порятунку людей. Хто проявив власну надзвичайну стійкість. І ким ми всі можемо тільки пишатися. Наступного тижня особисто подякуємо їм від імені всієї України і зробимо таку відзнаку, таку подяку нашою новою традицією», — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні було чимало прикладів дитячої мужності. Зокрема, під час ракетного удару по Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко, зазнавши уламкового поранення у шию, кинувся рятувати тих, хто ще був живий. Хлопчик вибив скло, розблокував двері і допоміг вийти пасажирам.