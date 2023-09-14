В Україні скасують фіксований курс долара — подробиці від НБУ

Після цього НБУ має намір продовжувати бути активним гравцем на валютному ринку, забезпечуючи курсову стійкість.

НБУ має намір повернутися до гнучкого курсу долара, таким чином відмовившись від фіксованого, який зараз становить 36,56 грн. Втім, цьому передуватиме низка процесів, передбачених узгодженою з МВФ програмою валютної лібералізації.

Про це повідомило керівництво Нацбанку на брифінгу після засідання монетарного комітету.

На засіданні було знижено облікову ставку з 22% до 20%.

Які умови для скасування фіксованого курсу виставив Нацбанк

Для переходу від фіксованого до плаваючого курсу долара НБУ хоче спочатку отримати задовільні показники за низкою параметрів. Це, зокрема:

інфляція;

реальна ринкова ставка;

стан та обсяг золотовалютних резервів;

ситуація на валютному ринку;

фінансова стабільність;

ризики безпеки.

“От практично повний список. Поки що команда Нацбанку мені до певної міри нагадує снайпера, який намагається вразити точно в ціль. Але при цьому мета постійно рухається, і ми повинні потрапити саме таким чином, щоб не зашкодити досягненням, які маємо сьогодні”, — наголосив глава НБУ Андрій Пишний.

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