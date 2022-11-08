В Україні скасують податки на ввезення генераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншого теплообладнання

За словами прем'єра, наразі майже 60% об'єктів по всій Україні забезпечені опаленням.

Кабмін скасує мита і ПДВ на генератори, електродвигуни, обігрівачі, акумулятори та інші необхідні товари для забезпечення тепла.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари. Йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі", – сказав Шмигаль.

Він додав, що наразі майже 60% об'єктів по всій Україні вже забезпечені опаленням, триває наповнення газосховищ, а вугілля на складах майже вдвічі більше за необхідні гарантовані запаси.

Статтею 374 Митного кодексу України передбачено, що генератори та інші подібні товари, вартість яких становить до 500 євро, а вага не перевищує 50 кг, які перевозять автомобілем, залізницею або морським транспортом, звільняються від письмового декларування та оподаткування (поштою – 150 євро).

Якщо товар перевищує неоподатковувані норми, але коштує не більше 10 тис. євро, він підлягає письмовому декларуванню та оподаткуванню:

ввізним митом за ставкою 10% від фактурної вартості;

податком на додану вартість за ставкою 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита.

Базою оподаткування таких товарів є частина їх вартості, що перевищує неоподатковувану норму.

Нагадаємо, раніше Шмигаль закликав українців негайно готуватися до найскладнішої зими та запастися необхідними речами.

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