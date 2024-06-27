В Україні скасують відключення світла у частині населених пунктів: що відомо

В Україні можуть скасувати відключення світла на прифронтових територіях. Найближчими днями визначать конкретні райони.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, в інтерв’ю виданню Hromadske.

"Кабінет міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли", - наголосив він.

Кудрицький каже, що вже найближчими днями уряд визначить близькі до лінії фронту зони, де відключення електроенергії не застосовуватимуть.

Він також нагадав, що нині кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що відключень світла в Україні стане менше наприкінці серпня. Так, вони зменшаться до чотирьох-шести годин на добу.

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