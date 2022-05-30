В Україні скерували до суду першу справу про зґвалтування під час війни - Венедіктова

В Україні скерували до суду першу справу про зґвалтування під час війни - Венедіктова

В Україні судитимуть російського військового, який вбив цивільного та зґвалтував його дружину.

Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії зс рф очікує покарання за скоєний злочин.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"Київська обласна прокуратура та СБУ в рамках розслідування цього ганебного воєнного злочину встановили, що в березні під час окупації Броварського району нелюд увірвався до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря. П‘яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч", - проінформувала Венедіктова.

Вона додала, що зараз підозрюваний перебуває за межами України.

Вона звернулася до українців з проханням повідомити, якщо їм відомо про причетність цього військовослужбовця до інших воєнних злочинів на доказовий хаб або до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Нагадаємо, що правоохороніі встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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