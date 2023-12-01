Нардеп Максим Єфімов склав мандат: що про це відомо і які несе загрози

В Україні склав депутатський мандат Максим Єфімов. Він був головою депутатської групи “Відновлення України” та вихідцем з Краматорська.

Про це нардеп написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, з першого дня великої війни команда Краматорської міської ради у режимі 24/7 організовує життєдіяльність громади. За цей час вони, разом з місцевими мешканцями, збудували ключовий прифронтовий вузол країни.

“Він став прихистком для десятків тисяч цивільних переселенців. Хабом, що забезпечує потреби наших військових. Наразі команда максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу міста. Зокрема, шляхом релокації потужностей, із облаштуванням на нових місцях наших спеціалістів – найціннішого активу української Перемоги”, - зазначив Єфімов.

Водночас депутатська діяльність, як каже нардеп, вимагає забагато зусиль.

“Їх, скажу відверто, бракує, і вони не завжди є результативними. Я ніколи не займався імітаціями. Не сприймаю умовностей і завжди налаштований на результат. Саме тому оголошую про складання повноважень депутата Верховної Ради України”, - написав Максим Єфімов.

Про складання мандата Єфімова написали і в телеграм-каналі “Залізний нардеп”.

“Із цікавого, Максим Єфімов не просто народний депутат, а голова депутатської групи “Відновлення України”. В групі станом на зараз 17 депутатів, що є мінімальною кількістю для існування групи. Зі складанням мандату Єфімовим в групі залишиться лише 16 осіб, що взагалі ставить під ризик існування цієї групи. Хіба що хтось новий приєднається до групи протягом двох тижнів”, - додав нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що нардеп Лабазюк вийшов з-під варти за кілька годин після суду – за нього внесли понад 40 млн грн застави.

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