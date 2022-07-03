В Україні скоро ухвалять рішення про виключення російських поетів і письменників зі шкільної програми - Шкарлет

Рішення опрацьовують фахівці Міністерства освіти.
Міністерство освіти і науки найближчим часом ухвалить рішення про виключення російський поетів і письменників зі шкільної програми.
Про це 3 липня заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.
"Комісія вже рекомендувала, на сьогодні опрацьовують фахівці міністерства", - сказав він.
Шкарлет також наголосив, що освітній процес з нового навчального року вже буде проходити зі змінами.
Нагадаємо, у школах з батьків збирають гроші на бомбосховища: у МОН відповіли, чи це законно.
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