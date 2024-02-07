В Україні скоро з’явиться посада кібердипломата: Данілов — про швидкий розвиток технологій

Вперше цифрова дипломатія в Україні згадується як складник стратегії публічної дипломатії, ухваленої 2021 року МЗС. Тоді йшлося насамперед про так званий "комунікаційний вимір".

В Україні можуть створити посаду кібердипломата, що пов'язано зі швидким розвитком технологій у світі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час відкриття Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024.

Він заявив про "великий світовий рух", а також велику кількість країн, що мають кібердипломатів.

"Думаю, що в нашій країні скоро з’явиться така посада як кібердипломат, тому що це важливий напрям боротьби", — сказав Данілов.

Кібердипломатія — це дипломатія в кіберпросторі або використання дипломатичних ресурсів і виконання дипломатичних функцій для захисту національних інтересів у кіберпросторі.

Ці інтереси зазвичай виявляються в національних стратегіях кіберпростору або кібербезпеки. Кібердипломатія включає в себе кібербезпеку, кіберзлочинність, зміцнення довіри, свободу Інтернету та управління Інтернетом.

Нагадаємо, фахівці із кібербезпеки, розробники та дипломати з усього світу зібралися у Києві, аби об`єднати зусилля у цифровій війні проти Росії. Вони зазначили, що за 10 років Україна пережила понад 5 тисяч кібератак.

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