В Україні скоротять тривалість відключення світла: Свириденко зробила заяву про графіки
За результатами перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності.
Уряд скоротить списки критичної інфраструктури, через що графіки відключення світла стануть менш тривалими.
Про це сказала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Як вона повідомила, в уряді провели координаційну нараду з керівниками обласних військових адміністрацій щодо реалізації рішення про актуалізацію переліків об’єктів критичної інфраструктури в енергосистемі.
За підсумками перевірки фактичних списків вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності. Очікується, що це дозволить скоротити тривалість погодинних відключень як для населення, так і для промислових споживачів.
«Зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження», — написала Свириденко.
Крім того, споживачі так званого супутнього навантаження, які не мають статусу критично важливих, будуть переведені на стандартні графіки відключень.
В уряді наголосили, що перегляд не стосується опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.
Для контролю виконання ухвалених рішень на місцях Міненерго спільно з Держенергонаглядом отримали відповідні доручення.
Нагадаємо, зима може стати критичною для електросистеми. Якщо температура триматиметься на рівні -10°C впродовж 7 днів, може настати критична ситуація в системі. Споживання електрики, ймовірно, перевищить можливості імпорту та внутрішньої генерації, заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, Станіслав Ігнатьєв.