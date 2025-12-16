В Україні скоротять тривалість відключення світла: Свириденко зробила заяву про графіки

В Україні зменшать тривалість відключень електрики / © Юлія Свириденко

Уряд скоротить списки критичної інфраструктури, через що графіки відключення світла стануть менш тривалими.

Про це сказала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Як вона повідомила, в уряді провели координаційну нараду з керівниками обласних військових адміністрацій щодо реалізації рішення про актуалізацію переліків об’єктів критичної інфраструктури в енергосистемі.

За підсумками перевірки фактичних списків вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності. Очікується, що це дозволить скоротити тривалість погодинних відключень як для населення, так і для промислових споживачів.

«Зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження», — написала Свириденко.

Крім того, споживачі так званого супутнього навантаження, які не мають статусу критично важливих, будуть переведені на стандартні графіки відключень.

В уряді наголосили, що перегляд не стосується опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Для контролю виконання ухвалених рішень на місцях Міненерго спільно з Держенергонаглядом отримали відповідні доручення.

Нагадаємо, зима може стати критичною для електросистеми. Якщо температура триматиметься на рівні -10°C впродовж 7 днів, може настати критична ситуація в системі. Споживання електрики, ймовірно, перевищить можливості імпорту та внутрішньої генерації, заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, Станіслав Ігнатьєв.