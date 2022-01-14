В Україні скоротилася "помаранчева" зона карантину: де покращилася COVID-ситуація

В Україні скоротилася "помаранчева" зона карантину: де покращилася COVID-ситуація

У "помаранчевій" зоні лишаються дві області.

В Україні "помаранчеву" зону покинула Херсонська область. У регіоні стабілізувалися COVID-показники.

Про це свідчать дані МОЗ за 14 січня.

Так, нині в "помаранчевій" зоні перебувають Сумська та Івано-Франківська області.Останню додали до списку лише напередодні, 13 січня.

Натомість у Херсонській області динаміка рівня госпіталізацій стабілізувалася і значно нижча за допустиму норму в 50%. Таким чином, регіон перейшов до "жовтої зони".

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 14 січня 2022 року зафіксовано 10 476 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 140 людей, 7 285 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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