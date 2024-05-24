В Україні скоротили перелік особливо небезпечних речовин: що виключили

Кабінет Міністрів підтримав необхідну для реалізації закону про медичний канабіс постанову.
В Україні виключено канабіс, смолу канабісу, а також екстракти й настойки канабісу із переліку особливо небезпечних речовин.
Відповідну постанову в п'ятницю, 24 травня, ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
З переліку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, виключено тетрагідроканнабіол.
Згадані речовини будуть включені у відповідні списки наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Постанова набуде чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію закону про медичний канабіс.
У МОЗ наголосили, що тільки тетрагідроканнабінол та його ізомери мають психоактивний ефект. Інші канабіноїди, які містяться в коноплях, не впливають на психічний стан, але можуть мати суттєвий позитивний вплив на перебіг деяких захворювань.
Вживання непсихоактивних канабіноїдів не призводить до звикання та використовується у медицині.
У МОЗ також зауважили, що держава суворо контролюватиме обіг ліків на основі канабісу, а використання його у рекреаційних цілях, як і раніше, залишиться під забороною.
Лікарські засоби, які міститимуть медичний канабіс, будуть марковані унікальним електронним ідентифікатором.
Як і будь-які ліки, такі преперати пацієнт зможе отримати відповідно до медичних показань, виключно за призначенням лікаря і за електронним рецептом.
Нагадаємо, 15 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7457 про медичний канабіс.
Читайте також: