В Україні скоротили перелік особливо небезпечних речовин: що виключили

Кабінет Міністрів підтримав необхідну для реалізації закону про медичний канабіс постанову.

В Україні виключено канабіс, смолу канабісу, а також екстракти й настойки канабісу із переліку особливо небезпечних речовин.

Відповідну постанову в п'ятницю, 24 травня, ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

З переліку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, виключено тетрагідроканнабіол.

Згадані речовини будуть включені у відповідні списки наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено.

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Постанова набуде чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію закону про медичний канабіс.

У МОЗ наголосили, що тільки тетрагідроканнабінол та його ізомери мають психоактивний ефект. Інші канабіноїди, які містяться в коноплях, не впливають на психічний стан, але можуть мати суттєвий позитивний вплив на перебіг деяких захворювань.

Вживання непсихоактивних канабіноїдів не призводить до звикання та використовується у медицині.

У МОЗ також зауважили, що держава суворо контролюватиме обіг ліків на основі канабісу, а використання його у рекреаційних цілях, як і раніше, залишиться під забороною.

Лікарські засоби, які міститимуть медичний канабіс, будуть марковані унікальним електронним ідентифікатором.

Як і будь-які ліки, такі преперати пацієнт зможе отримати відповідно до медичних показань, виключно за призначенням лікаря і за електронним рецептом.

Нагадаємо, 15 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7457 про медичний канабіс.

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