В Україні скоротився дефіцит електроенергії, зростає потужність генерації - "Укренерго"

Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився і станом на ранок 30 листопада складає 27%. Вчора дефіцит був на рівні 30%.

​​Про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Telegram.

"Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності складає 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі.

Нагадаємо, така ситуація з електропостачанням в країні - це наслідок російських масованих атак на енергетичні інфраструктурні об'єкти України, яких вже було сім. Останній ракетний обстріл РФ здійснила 23 листопада. Тоді ворог поцілив у будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Внаслідок атаки Київ та низка інших населених пунктів майже на дві доби залишилися без світла, також не було води, опалення та зв'язку.

Через пошкодження енергетичних об'єктів виник дефіцит електроенергії через який в Україні діють аварійні та екстрені відключення світла.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко дає позитивний прогноз та говорить, що ситуація в енергосистемі України покращується з кожним днем та розповів, коли вдасться скоротити тривалість відключення світла.

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