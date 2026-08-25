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- Укрaїнa
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В Україні смертність перевищила народжуваність учетверо: що далі — прогноз
У першому півріччі кількість померлих в Україні у чотири рази перевищила кількість новонароджених, однак демографи прогнозують відновлення показників після завершення війни.
У першому півріччі року на підконтрольній території України рівень смертності вчотирьох перевищив показники народжуваності.
Про це повідомляє «КИЇВ24», посилаючись на статистичні дані Мін’юсту.
За оцінками експертів, на наявну негативну статистику суттєво вплинув виїзд частини вагітних жінок за кордон, де вони й народжують дітей. Це створює додатковий відрив у офіційних демографічних даних усередині країни.
Водночас демографи зазначають, що після закінчення бойових дій та завершення війни очікується зростання народжуваності. Основним драйвером цього процесу має стати ефект «відкладеного батьківства», коли родини реалізують свої плани щодо народження дітей у безпечніших умовах.
Нагадаємо, в Україні щороку без війни помирає десь приблизно 500 тис. осіб, а народжується близько 180–220 тис. дітей. Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зазначив, що статистика сьогодні фіксує лише 6 дітей на 10 жінок. А для того, щоб населення України збереглося на відповідному рівні, потрібно, щоб народжувалося 22 дитини на 10 жінок.
Раніше стало відомо, яким буде співвідношення чоловіків і жінок в Україні після війни.