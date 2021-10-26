В Україні смертність від коронавірусу побила новий рекорд: за добу померло понад 730 людей

Загалом жертвами COVID-19 в країні вже стали майже 65 тисяч осіб.
Станом на 26 жовтня в Україні від коронавірусу померло 734 людини. Це максимальна кількість за увесь час пандемії.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.
Також за минулу добу понад 19 тисяч українців інфікувалося, до лікарень потрапило майже 3 тисячі людей, а 9 738 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, що попередні два рекорди смертей від коронавірусу в Україні були зафіксовані - 19 жовтня - 538 та 22 жовтня - 614. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.