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В Україні сьогодні відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи: які питання будуть обговорювати

В Україні сьогодні відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи: які питання будуть обговорювати

УНІАН

Учасники ТКГ піднімуть питання порушення режиму припинення вогню з боку військових формувань РФ.

Сьогодні, 9 червня, відбудеться онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи. На ньому розглянуть питання порушення припинення вогню з боку військових формувань Російської Федерації.

Про це на сторінці в соцмережі пише Українська делегація для участі в Тристоронньої контактній групі.

Так, на сьогодні заплановано спільне засідання ТКГ, на якому крім іншого розглянуть питання порушень припинення вогню, імплементацію Мінських угод і підсумків Паризького саміту, а також забезпечення безпеки в зоні конфлікту, відновлення роботи КПВВ і відкриття нових контрольних пунктів в населених пунктах Золоте і Щастя.

“Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню”, — відзначили в пресслужбі ТГК.

Нагадаємо, що ТКГ не змогла домовитися про повернення перемир'я на Донбасі. Україна і РФ змогли прийти до компромісу, але прийняти рішення завадили "російські маріонетки". Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш

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