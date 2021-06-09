В Україні сьогодні відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи: які питання будуть обговорювати

Учасники ТКГ піднімуть питання порушення режиму припинення вогню з боку військових формувань РФ.

Сьогодні, 9 червня, відбудеться онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи. На ньому розглянуть питання порушення припинення вогню з боку військових формувань Російської Федерації.

Про це на сторінці в соцмережі пише Українська делегація для участі в Тристоронньої контактній групі.



Так, на сьогодні заплановано спільне засідання ТКГ, на якому крім іншого розглянуть питання порушень припинення вогню, імплементацію Мінських угод і підсумків Паризького саміту, а також забезпечення безпеки в зоні конфлікту, відновлення роботи КПВВ і відкриття нових контрольних пунктів в населених пунктах Золоте і Щастя.



“Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню”, — відзначили в пресслужбі ТГК.



Нагадаємо, що ТКГ не змогла домовитися про повернення перемир'я на Донбасі. Україна і РФ змогли прийти до компромісу, але прийняти рішення завадили "російські маріонетки". Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш

Новини України: ТКГ більше не буде засідати в Мінську – про це заявив Леонід Кравчук

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання