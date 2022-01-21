В Україні сьогодні вшановують пам'ять кіборгів, які захищали Донецький аеропорт

В Україні сьогодні вшановують пам'ять кіборгів, які захищали Донецький аеропорт

Шану героям віддають у семи аеропортах України.

Подвиг захисників Донецького аеропорту вшановують в Україні. Оборона летовища, яка тривала 244 дні, стала символом незламності української армії.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 21 січня.

Тих, хто воював за ДАП, назвали "кіборгами". Сьогодні шану героям віддають у семи аеропортах України — там грають військові оркестри.

У новому терміналі Запорізького аеропорту стартував всеукраїнський флешмоб. Вшанувати бійців, які 244 дні мужньо тримали оборону донецького летовища, прийшли військові музиканти 55-ї окремої артилерійської бригади. Вони заграли о 08:30.

Для запорізьких гарматників ця дата справді символічна – саме наші артилеристи майже 5 місяців підтримували своїм вогнем захисників ДАПу, і саме їхня допомога серед усім допомогла хлопцям протриматись настільки довго.

Трошки пізніше за Запоріжжя музиканти заграли в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”. Загалом шану кіборгам сьогодні віддаватимуть на семи українських летовищах.

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