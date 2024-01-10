В Україні сотні населених пунктів залишилися без світла: деталі

Споживання електрики зростає та тримається на високому рівні.

Станом на ранок 10 cічня через шквальний вітер, обледеніння ліній, падіння опор та ожеледь в Україні знеструмлено 523 населених пункти. Крім того, тисячі мешканців країни залишаються без світла через обстріли.

Про це повідомили в НАК "Укренерго".

В компанії зауважують, що ремонтним бригадам обленерго протягом минулої доби вдалося відновити енергоживлення для 502 населених пунктів. Наразі через негоду залишаються без електрики мешканці Дніпропетровської, Запорозької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської та Сумської областей.

"Ремонтні бригади обленерго роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити знеструмлених споживачів. Але відновлення гальмують як складні погодні умови: сильний вітер, мороз, товстий шар льоду на обладнанні, так і велика кількість завданих негодою пошкоджень - повалені опори, чисельні обриви проводів", - йдеться у повідомленні.

також зазначається, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 402 населених пункти в Донецькій, Дніпропетровській, Запорозькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

В "Укренерго" наголошують, що рівень споживання електроенергії продовжує зростати. Одна з причин - морозна температура по всій території України. Саме тому українців закликають економити електроенергію.

Як повідомлялося, в Україні можуть виникнути блекаути через негоду. Найближчим часом енергетики можуть запровадити планові відключення - в окремі години пікового навантаження.

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