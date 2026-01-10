В Україні сотні тисяч людей залишаються без світла: де не діють графіки

Відключення світла. / © Associated Press

У суботу, 10 січня, у більшості регіонів України діють графіки відключень світла. Через атаки РФ та негоду тисячі українців залишаються без електрики, зокрема у Дніпропетровській та Київській областях.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Дніпропетровська область

Вночі росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. У регіоні знеструмлено понад 130 тисяч споживачів.

За даними ДТЕК, знеструмлення зафіксовано на лівому березі Дніпра, а також у Саксаганському та частково Покровському районах Кривого Рогу.

Київ

У Києві продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки ворога. За добу вдалося повернути світло для понад 350 тис. мешканців столиці.

Через пошкодження мереж - на лівобережжі Києва запроваджені аварійні відключення. У районах без електропостачання поки що залишаються близько 60 тисяч родин. На Правому березі діють графіки погодинних відключень. Втім, у Голосіївському і Печерському районах - діють екстрені відключення.

Київська область

Станом на ранок 10 січня у Київській області основна причина відключень світла - негоди. Без електропостачання залишаються майже 98 тисяч родин у 212 різних населених пунктах. Найбільш складна ситуація у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

За даними ОВА, у Бориспільській і Броварській громадах діє окремий графік електропостачання. На решті території Київщини діють дві черги відключень. Окрім, аварійний ділянок.

За минулу добу енергетикам вдалося відновити електропостачання майже для 140 тисяч абонентів. Упродовж ночі підключено 40 ліній електропередавання.

Нагадаємо, вночі 10 січня росіяни знову вдарили по інфраструктурі Кривого Рогу. Через наслідки нічних ударів у Кривому Розі без електрики залишаються декілька мікрорайонів, частина котелень працює від мережі, частина - від генераторів.