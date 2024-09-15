В Україні спалахнула масштабна пожежа: в ДСНС повідомили, що і де горить (фото)

Повідомлення про загорання надійшло до рятувальників 15 вересня.
На Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 га.
Про це повідомили в ДСНС України.
Рятувальники отримали повідомлення про загоряння 15 вересня о 16:40.
Відомо, що вогонь спалахнув у лісі поблизу села Мала Перещепина, у Полтавському районі.
Станом на 23:37 на місці події все ще працюють рятувальники, а також працівники лісового господарства.
Роботи з ліквідації тривають.
Нагадаємо, такі області, як Чернігівщина, Харківщина та Сумщина 11 вересня палали через російські обстріли. Гасіння ускладнювалося через те, що частину лісів заміновано. А от Рівненщина і Волинь горять, зокрема, і через спалювання сухостою. Вогонь там підбирався впритул до населених пунктів.
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