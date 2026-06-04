В Україні спіймали серійного маніяка, про якого знають 20 років

На Хмельниччині вчергове спіймали одного й того самого 50-річного чоловіка, який полював на дітей. / © ТСН

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На Хмельниччині вчергове затримали одного й того ж самого чоловіка, який, за даними джерел ТСН.ua, перебував у полі зору правоохоронців близько 20 років, тричі притягувався до кримінальної відповідальності і знов йшов на новий сексуальний злочин по відношенню до дітей.

Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов на своїй сторінці у соцмережі повідомив про цього рецидивіста наступне: «На Хмельниччині поліцейські затримали 50-річного чоловіка, який підозрюється в сексуальних діях відносно дітей. Вже тричі поліцейські притягували його до кримінальної відповідальності за зґвалтування неповнолітніх, суд призначав покарання».

Та продовжив: «Але людина виходить на волю і знову вчиняє насильство. І поліцейські знову витрачають ресурси, щоб здобути докази її огидної діяльності та вчергове відправити за ґрати. Зусилля поліції спрямовані на те, щоб не допустити найстрашнішого. Як тільки ми відстежили його агресивну поведінку — в інтернеті, де він діяв через телеграм-канал та анонімні акаунти, — все, його затримано».

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За словами Нєбитова, цей зловмисник використовував кібергрумінг.

«Налагоджував у мережі довірливі відносини з підлітками через маніпуляції емоційним станом дитини, проблемами в родині. Вдавав з себе турботливого дорослого, пропонував гроші та подарунки — щоб схилити до надсилання інтимних фото та відео або сексуальних контактів», — каже посадовець.

Момент затримання підозрюваного у Хмельницькому. Фото: ГУНП в Хмельницькій області.

За даними Нєбитова, лише з початку року підрозділи міграційної поліції викрили 71 особу за злочини, повʼязані з сексуальною експлуатацією дітей — від примушування до створення дитячої порнографії, розбещення до зґвалтувань.

«Але слід розуміти: ці злочини — наслідок глибшої суспільної проблеми. Вона починається, коли дорослі втрачають контакт із дітьми, ігнорують їхні потреби й переживання. Власною байдужістю руйнують те, що мають захищати. Попри всі вжиті заходи, ми бачимо, що людина на шлях виправлення не стала. І, вочевидь, й не стане. Мабуть, нам потрібна зовсім інша система покарання за сексуальні злочини відносно дітей і дитячу порнографію. Бо санкції, що маємо сьогодні, не дають результату, а це означає, що діти недостатньо захищені законом», — резюмував заступник голови Нацполіції.

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