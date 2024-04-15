В Україні спостерігається дефіцит в енергосистемі у певні години доби: з чим це пов'язано

Зараз декілька енергетичних блоків вже перебувають в стані планового ремонту та підготування до наступної зими.

В Україні спостерігається дефіцит електроенергії у певні години доби. Це пов’язано з російськими ракетними та дроновими обстрілами енергетичної інфраструктури нашої країни.

Про це в рамках єдиного телемарафону на телеканалі “1+1” повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

"Наразі присутній дефіцит у певні години доби. Це пов’язано з кількома факторами: з одного боку, маємо вплив нещодавніх ракетно-дронових атак ворога на об’єкти енергетики. З іншого боку, додався такий фактор, як необхідність виведення у плановий ремонт почергово блоків атомної генерації", - розповів Руслан Слободян.

Він наголосив, що зараз декілька блоків вже перебувають в стані планового ремонту та підготування до наступної зими. Водночас якщо раніше заміщати ці потужності планувалося саме коштом теплової та гідрогенерації, то зараз у зв’язку з тим, що значна частина цієї маневреної генерації пошкоджена, доводиться імпортувати електроенергію з Європи.

Крім того, обстріли енергетичної інфраструктури російські окупанти зупиняти не збираються.

"Тому рекомендував би всім українцям робити все можливе, щоб готуватися до складного осінньо-зимового періоду. У кожного, в залежності від можливостей та місцевих умов, свої "рецепти": для когось це наявність твердопаливного котла та запас дров, для когось це зарядна станція, звичайно, павербанк повинен бути у всіх. Добре буде, якщо кожен з нас зі свого боку добре підготується до складної зими, а енергетики зроблять все для того, що такі засоби виявилися непотрібними", - підсумував Слободян.

Нагадаємо, що в Україні будуть змушені підвищити тариф на електроенергію.

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