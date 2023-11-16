В Україні спостерігається зміцнення гривні: Фурман пояснив, від чого це може залежати

За його словами, гривня почувається добре, коли проводиться виважена політика макроекономічна, валютна, фінансова.

В Україні гривня стабільна на фоні виваженої макроекономічної, валютної та фінансової політики.

Про це в рамках єдиного телемарафону розповів член Ради НБУ Василь Фурман.

За його словами, стабілізація гривні залежить від виваженої макроекономічної політики. На девальвацію може вплинути друк незабезпеченої гривні.

"Гривня почувається добре, коли проводиться виважена політика макроекономічна, валютна, фінансова. Але й надзвичайно важливо, щоб Національний банк не друкував незабезпеченої гривні. Пам’ятаєте, в минулому році Нацбанк вимушено друкував 400 мільярдів гривень... вимушений крок в той період часу, але треба сказати, що це так само вплинуло і на інфляцію минулого року, і так само вплинуло на девальвацію минулого року. Тому надзвичайно важливо, щоб Нацбанк не включав друкарський станок", - повідомив Василь Фурман.

Він також підкреслив, що українські банки гарантують безпеку довірених їм коштів.

"Стовідсотково люди можуть бути спокійні за свої гривні. Тому що, наприклад, якщо гривня розміщена в банківській системі, то сьогодні держава несе стовідсоткову гарантію по коштам або депозитам фізичних осіб в банківській системі", - зазначив Василь Фурман.

Нагадаємо, що МВФ спрогнозував, який курс валют буде в Україні 2024 року.