В Україні сповільнилася інфляція: які продукти здешевшали протягом 2023

Україна входила у 2023 рік із інфляцією у 26%.

В Україні протягом 2023 року споживча інфляція сповільнилася і склала 5,1%, в середньому за рік – 12,9%.

Такі дани Держслужби навів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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За даними Держслужби статистики, у грудні споживчі ціни зросли лише на 0,7% (до листопада 2023 року).

За минулий рік найбільше подешевшали:

Серед продуктів харчування: олія соняшникова (-14,9%), яйця (-9,5%), цукор (-5,8%)

Серед непродовольчих товарів і послуг: одяг і взуття (-6,3%)

За минулий рік найбільше подорожчали:

Серед продуктів харчування: м'ясо (+12,4%), масло (+9,9%), молоко (+9,7%), хліб (+7%)

Серед непродовольчих товарів і послуг: електроенергія (+69,7%), амбулаторні послуги (+13%), ресторани і готелі (+13%), освіта (+12,8%), транспортні послуги (+6,3%).

"Низький показник інфляції, який маємо за підсумками року є результат багатьох факторів, з яких я би виділив: повну і ритмічну допомогу партнерів, що допомогло профінансувати дефіцит бюджету і втримати контрольовану ситуацію на валютному ринку, ефективна відносно жорстка монетарна політика НБУ, а також непоганий врожай поточного року", - пояснив він.

Він нагадав, що Україна входила у 2023 рік із інфляцією у 26%.

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