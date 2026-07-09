В Україні спростили компенсації за майно, знищене війною: що зміниться

Гроші / © УНІАН

Реклама

В Україні спростили процедуру отримання компенсацій за майно підприємств, яке було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій на прифронтових територіях.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Згідно з новими змінами, підприємцям тепер достатньо подати лише одну заяву щодо всього постраждалого чи знищеного майна. Також бізнесу більше не потрібно чекати, доки дані з’являться у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна, щоб оформити документи на компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі.

Реклама

Крім того, уряд збільшив термін подання заявок на компенсацію страхових премій. Підприємці, які застрахували майно цього року, але ще не приєдналися до програми, можуть звернутися до свого страховика до 1 серпня. Самі вимоги до застрахованого майна спростили, а порядок розрахунку виплат уточнили — сума компенсації становитиме до 3 мільйонів гривень на рік.

«Від початку року ми вже погодили 139 заяв на участь у програмі від прифронтових підприємств на 2,67 млрд грн ймовірної компенсації. За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі», — зауважила Свириденко.

Посадовиця наголосила, що підприємці у прифронтових регіонах потребують особливої уваги, оскільки вони підтримують місцеву економіку та забезпечують робочі місця для сотень тисяч українців, які живуть поруч з ворогом.

«Ми продовжимо розробляти і впроваджувати інструменти захисту та підтримки як звичайних людей, так і українських підприємців. Тих, хто справді цього потребує», — зазначила вона.

Реклама

Нагадаємо, в Україні створюють національні бригади відновлення для ліквідації наслідків атак РФ. Проєкт фінансуватимуть із держбюджету, а координуватиме його «Укрзалізниця».

Новини партнерів