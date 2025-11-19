ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

В Україні спростили отримання нового посвідчення УБД: що змінилося

Для українців полегшили процедуру відновлення посвідчення учасника бойових дій.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Посвідчення учасника бойових дій

Посвідчення учасника бойових дій

Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД. Це полегшить процедуру поновлення у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як стало відомо, тепер для оформлення нового посвідчення:

  • не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа;

  • не треба доводити, що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення.

  • не мають і звільнені з полону додавати до заяви матеріали службового розслідування.

Раніше в Україні запрацювало електронне посвідчення ветерана.

«Електронне посвідчення стосується не тільки учасників бойових дій, це може стосуватися і особи з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни більш старого законодавства, членів родин загиблих», — каже юрист Ярослав Хоменко.

Дата публікації
Кількість переглядів
201
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie