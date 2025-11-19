В Україні спростили отримання нового посвідчення УБД: що змінилося

Посвідчення учасника бойових дій

Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД. Це полегшить процедуру поновлення у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як стало відомо, тепер для оформлення нового посвідчення:

не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа;

не треба доводити, що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення.

не мають і звільнені з полону додавати до заяви матеріали службового розслідування.

Раніше в Україні запрацювало електронне посвідчення ветерана.

«Електронне посвідчення стосується не тільки учасників бойових дій, це може стосуватися і особи з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни більш старого законодавства, членів родин загиблих», — каже юрист Ярослав Хоменко.