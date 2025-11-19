- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 201
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні спростили отримання нового посвідчення УБД: що змінилося
Для українців полегшили процедуру відновлення посвідчення учасника бойових дій.
Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД. Це полегшить процедуру поновлення у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Як стало відомо, тепер для оформлення нового посвідчення:
не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа;
не треба доводити, що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення.
не мають і звільнені з полону додавати до заяви матеріали службового розслідування.
Раніше в Україні запрацювало електронне посвідчення ветерана.
«Електронне посвідчення стосується не тільки учасників бойових дій, це може стосуватися і особи з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни більш старого законодавства, членів родин загиблих», — каже юрист Ярослав Хоменко.