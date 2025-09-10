В Україні спростили отримання водійських прав певної категорії — деталі

Водійське посвідчення / © sud.ua

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що дозволяє на період воєнного стану отримувати водійські права категорії СЕ без обов’язкового річного стажу водіння вантажівок категорії С.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Категорія СЕ дає право керувати вантажівками з великим причепом або напівпричепом.

Рішення покликане розв’язати проблему дефіциту водіїв категорії СЕ в Україні. Через нестачу таких спеціалістів до 30% вантажних автомобілів простоює, що створює ризики для логістики, оборонного сектору та економіки країни.

Водночас залишаються чинними інші вимоги: проходження навчання, складання іспитів та придатність за станом здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні планують скасувати безстрокові водійські права. Це означає, що власники посвідчень, виданих до 2011 року, незабаром будуть змушені оновлювати документи, оскільки вони більше не будуть чинними безстроково.