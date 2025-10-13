ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
671
1 хв

В Україні сталися "прильоти" 13 російських дронів: деталі від Повітряних сил

Українська ППО збила/придушила 69 російських дронів 13 жовтня, але не минулося без влучань.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Збиття російських дронів «Шахед»

Збиття російських дронів «Шахед» / © tsn.ua

Російські війська влаштували атаку на Україну у ніч проти 13 жовтня із застосуванням 82 дронів різних типів. Попри роботу протиповітряної оборони, 13 ворожих безпілотників влучили у семи локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Уночі російські окупанти запустили по Україні 82 ударні дрони типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів із Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська. Близько 50 із них — ударні безпілотники.

Станом на ранок українська ППО збила/придушила 69 ворожих дронів типу Shahed, «Гербера» та інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Водночас 13 російських ударних безпілотників влучили у семи локаціях. Ще у двох локаціях зафіксовані падіння збитих (уламки) дронів.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!» — закликали в Повітряних силах.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня в низці регіонів України лунала повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння та групи ударних дронів.

Вранці стало відомо, що через атаку дронами на Одеську область спалахнули масштабні пожежі на складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням. Згоріло авто та постраждала одна людина.

Окрім того, у Харкові звечора лунали вибухи. Влада повідомила, що росіяни атакували безпілотниками Шевченківській район: там стався «приліт» поряд із житловою забудовою.

