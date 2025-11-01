- Дата публікації
В Україні стане безкоштовною частина поїздок залізницею — Зеленський
Кожен пасажир «Укрзалізниці» зможе обрати залізничні маршрути, якими бажає безкоштовно користуватися, в межах України.
В Україні почне роботу спеціальна програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстані 3000 км.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в суботу, 1 листопада.
«Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від „Укрзалізниці“ — УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів — Київ, Київ — Дніпро, будь-які інші», — зазначив він.
За словами президента, ця програма зараз пропрацьовується.
«Оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія [„Укрзалізниця“] має дати відчутну відповідь людям — кошти, які використовуються, реально служать суспільству», — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, у цьому ж зверненні президент Зеленський анонсував нову програму зимової підтримки, яка почне працювати від грудня 2025 року.