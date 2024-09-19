В Україні стартувала школа відновлення громад за прикладом Mariupol Reborn

Проєкт має на меті підготовку муніципальних менеджерів періоду відновлення. Заявки на участь вже подали представники понад 100 українських громад. Практично орієнтований курс триватиме до березня. Результатом стануть розроблені візії відновлення для кожної з муніципальних команд-учасниць. Найкращі випускники продовжать навчання на академічному рівні та отримають дипломи державного зразка.

Презентація проєкту відбулася у Києві на міжнародному форумі "Створюємо завтра: повоєнна відбудова та відновлення громад", повідомляє пресслужба проєкту Mariupol Reborn. Участь у форумі, зокрема, взяли представники громад, які подали заявки на навчання.

"Це комунікація між усіма керівниками громад, як окупованих, так і деокупованих. Найголовніша ціль цієї школи – зберегти людей і для людей відновлювати наші громади. І для Рубіжанської громади надважливо брати участь у Школі відновлення", – поділився начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко.

Глобальний проєкт "Школа відновлення громад", заснований Асоціацією міст України та ГО "Маріуполь.Реборн" як відповідь на запити громад щодо планів та ресурсів, необхідних для ефективної повоєнної відбудови та відновлення, залучення міжнародної допомоги та координації між державними та недержавними структурами.

"Народилося це з тієї концепції, того досвіду, який Маріуполь здобув під час повномасштабного вторгнення, формування загальної візії нашого повернення, відбудови, яку ми вклали в проєкт Mariupol Reborn. Найкращі вчителі, професори, кандидати наук готували цей процес до навчання. Всі наші плани, напрацювання трансформовані вже в навчальний процес. Це дуже важливий інструмент, який ми даємо як можливість громадам, щоб вони зробили те саме", – розповів голова Секції Асоціації міст України з розвитку деокупованих та тимчасово окупованих громад, маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Програма курсу складатиметься з 4 практичних модулів експертного рівня: стратегія для громади – державний та міжнародний рівень; економічне моделювання, відновлення міст та територій; збереження громади, повернення людей та подолання соціальних конфліктів; проєкти, ресурсне забезпечення, залучення інвестицій. Розробка навчальних матеріалів втілювалася зусиллями Києво-Могилянської Академії та Метінвест Політехніки.

"Ми зацікавлені в тому, щоб наші громади мали якомога швидше відповіді на питання, які ставить нам реальність. І цих питань далі буде тільки більше. В контексті повоєнного відновлення України на плечі громад буде лягати не тільки основна відповідальність, а й основний тягар цієї роботи. І тут мова йде не лише про відновлення як будівництво, концепція і візія, але відновлення, скажімо, як робота з ветеранами, і багато таких точкових питань", – пояснює президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт.

Проєкт реалізується за фінансування Уряду Великої Британії в межах програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту IRI Ukraine у партнерстві з Метінвест та SCM.

"Для системи бізнесів Ріната Ахметова велика честь бути партнером і засновником Школи відновлення. Ця Школа про шанс відбудувати Україну на базі нових принципів. Це шанс перестрибнути старі проблеми, зробити українські міста конкурентоспроможними на багато років вперед. Для цього нам потрібно опиратися на партнерів. Це освітні партнери. Це наші партнери-міста, тому що неможливо побудувати завод, якщо немає людей, які на ньому будуть працювати. Неможливо конкурувати, якщо немає достатньо фаху для того, щоб втримувати найкращих. Люди завжди були ключовими. Спроможність громад завжди має бути у фокусі", – зазначила директорка з комунікацій SCM, членкиня наглядової ради ГО "Маріуполь.Реборн" Наталія Ємченко.

Актуальність Школи відновлення пояснюється, насамперед, масштабами руйнувань та майбутньої роботи з відновлення, яку чимало громад вже розпочинають.

Так, станом на січень 2024 року загальна сума збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок розв’язаної росією війни, становила майже $155 млрд. Таку оцінку наводить KSE Institute. Найбільше постраждали Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Чернігівська та Херсонська області.